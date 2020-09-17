  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В українській армії минулої доби виявили рекордну кількість хворих на коронавірус

    • Розсилка
    За час пандемії від коронавірусу одужали&nbsp;1683 осіб, летальних випадків - 8 - В українській армії минулої доби виявили рекордну кількість хворих на коронавірус
    За час пандемії від коронавірусу одужали 1683 осіб, летальних випадків - 8

    Минулої доби коронавірус виявили у 72 військовослужбовців, загалом хворіють 656 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу, 16 вересня, ще у 72 військовослужбовців лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у четвер, 17 вересня.

    Зазначається, що це новий рекорд, кількість виявлених хворих удвічі більше від вчорашнього показника.

    «З тих, у кого виявили захворювання минулої доби 14 людей були госпіталізовані, а на лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 58 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування», – йдеться у повідомленні.

    Загалом станом на ранок 17 вересня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 656 осіб. Одужали за час пандемії 1683 осіб, летальних випадків - 8. На ізоляції, в тому числі на самоізоляції, перебувають 789 осіб.

    До відома, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958). Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 –  (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.

    ЗСУ військові коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies