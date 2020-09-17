В українській армії минулої доби виявили рекордну кількість хворих на коронавірус



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За час пандемії від коронавірусу одужали 1683 осіб, летальних випадків - 8

Минулої доби коронавірус виявили у 72 військовослужбовців, загалом хворіють 656 осіб

У Збройних силах України за минулу добу, 16 вересня, ще у 72 військовослужбовців лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у четвер, 17 вересня.

Зазначається, що це новий рекорд, кількість виявлених хворих удвічі більше від вчорашнього показника.

«З тих, у кого виявили захворювання минулої доби 14 людей були госпіталізовані, а на лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 58 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування», – йдеться у повідомленні.

Загалом станом на ранок 17 вересня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 656 осіб. Одужали за час пандемії 1683 осіб, летальних випадків - 8. На ізоляції, в тому числі на самоізоляції, перебувають 789 осіб.

До відома, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958). Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 – (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.