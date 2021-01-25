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    Події в Україні

    Американський есмінець провів тренування у Чорному морі

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    <p>Учасники навчань відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником</p> - Американський есмінець провів тренування у Чорному морі

    Учасники навчань відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником

    Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини

    Військово-морські сили США та повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію у Чорному морі у 2021 році.

    Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

    Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини.

    Як зазначається, учасники відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником, яка має забезпечити свободу судноплавства у всіх міжнародних водах.

    «ВМС  (США – ред.) регулярно працюють у Чорному морі з нашими союзниками та партнерами по НАТО, зокрема Болгарією, Грузією, Румунією, Туреччиною та Україною. В інтересах усього світу підтримувати стабільність та процвітання Чорноморського регіону, стримуючи агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації заради власної вигоди», – йдеться у повідомленні.

    Напередодні повідомлялося, що американський есмінець Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря.

    До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.

    Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Теги: Чорне море США Німеччина НАТО військові навчання військові корабель ВМС
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