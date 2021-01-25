Американський есмінець провів тренування у Чорному морі
Учасники навчань відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником
Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини
Військово-морські сили США та повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію у Чорному морі у 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.
Участь у тренуванні взяв американський ракетний есмінець USS Donald Cook, а також військові літаки Італії та Німеччини.
Як зазначається, учасники відпрацювали навчальні сценарії встановлення повітряної та морської переваги над супротивником, яка має забезпечити свободу судноплавства у всіх міжнародних водах.
«ВМС (США – ред.) регулярно працюють у Чорному морі з нашими союзниками та партнерами по НАТО, зокрема Болгарією, Грузією, Румунією, Туреччиною та Україною. В інтересах усього світу підтримувати стабільність та процвітання Чорноморського регіону, стримуючи агресивних гравців, які прагнуть до дестабілізації заради власної вигоди», – йдеться у повідомленні.
Напередодні повідомлялося, що американський есмінець Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря.
До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.
Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.