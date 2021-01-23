Американський есмінець зайшов в акваторію Чорного моря

Есмінець Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет «Томагавк» з дальністю дії 1600 км

Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем

В акваторію Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець Donald Cook.

Про це повідомив Шостий флот США в суботу, 23 січня.

«Перший есмінець відвідає Чорне море в 2021 році. Donald Cook буде працювати з партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі в регіоні», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем, повідомляє «Интерфакс» з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Як відомо, згідно з Конвенцією Монтре, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 доби. Donald Cook заходив у Чорне море в кінці листопада 2020 року. Нинішній візит для нього вже восьмий.

Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет «Томагавк» з дальністю дії 1600 км. Він оснащений системою протиракетної оборони Іджіс (Aegis). Цей есмінець поряд з ще однотипними кораблями розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота.

Чотири есмінці разом з наземними базами ПРО Іджис в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.

Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.