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    Американський есмінець зайшов в акваторію Чорного моря

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    <p>Есмінець Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет &laquo;Томагавк&raquo; з дальністю дії 1600 км</p> - Американський есмінець зайшов в акваторію Чорного моря

    Есмінець Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет «Томагавк» з дальністю дії 1600 км

    Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем

    В акваторію Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець Donald Cook.

    Про це повідомив Шостий флот США в суботу, 23 січня.

    «Перший есмінець відвідає Чорне море в 2021 році. Donald Cook буде працювати з партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі в регіоні», – йдеться в повідомленні.

    У свою чергу Чорноморський флот Росії вже почав стеження за американським есмінцем, повідомляє «Интерфакс» з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

    Як відомо, згідно з Конвенцією Монтре, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 доби. Donald Cook заходив у Чорне море в кінці листопада 2020 року. Нинішній візит для нього вже восьмий.

    Donald Cook може нести до 56 крилатих ракет «Томагавк» з дальністю дії 1600 км. Він оснащений системою протиракетної оборони Іджіс (Aegis). Цей есмінець поряд з ще однотипними кораблями розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота.

    Чотири есмінці разом з наземними базами ПРО Іджис в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

    До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.

    Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Теги: Росія Чорне море США корабель флот
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