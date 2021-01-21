Троє українських моряків із затонулого судна Arvin до цих пір не знайдені

Тривають пошуки ще трьох українських моряків

Станом на ранок 21 січня доля трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin залишається невідомою. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

«На сьогодні, доля трьох українських моряків залишається невідомою. Пошуки тривають», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що 20 січня, п'ять врятованих моряків прибули в Україну.

Як повідомлялося, під час аварії суховантажу загинули двоє українців.

Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

Операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини, триває.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.