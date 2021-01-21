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    Троє українських моряків із затонулого судна Arvin до цих пір не знайдені

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    Доля трьох українських моряків не відома - Троє українських моряків із затонулого судна Arvin до цих пір не знайдені
    Доля трьох українських моряків не відома
    Фото: vesselfinder.com

    Тривають пошуки ще трьох українських моряків

    Станом на ранок 21 січня доля трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin залишається невідомою. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

    «На сьогодні, доля трьох українських моряків залишається невідомою. Пошуки тривають», – повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, що 20 січня, п'ять врятованих моряків прибули в Україну.

    Як повідомлялося, під час аварії суховантажу загинули двоє українців.

    Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

    Операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини, триває.

    Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

    До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.

    Теги: Туреччина посол корабель посольство
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