Арестович назвав дві причини, через які «ракетний терор» РФ має припинитися

Радник Єрмака спрогнозував терміни «ракетного терору» РФ

Масовані ракетні обстріли Росії по Миколаєву та Харкову триватимуть тиждень-півтора, поки російське військове керівництво не зрозуміє, що це безрезультатно. Про це в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він прокоментував ракетні обстріли Миколаєва та Харкова.

«Триває дуже активний ракетний терор: Миколаїв, Харків – це практично щодня, до того ж там б’ють не вибірково, по живих кварталах. Всі інші міста – на вибір… Я думаю, що це тиждень-півтора триватиме, поки вони (російські сили, – Ред.) не зрозуміють, що а) це не працює, б) це дуже дорого коштує», – сказав він.

Арестович також додав, що ворог напередодні продовжив обстріл Сумської та Чернігівської областей.

«Харків обстрілюють просто потворним способом… Рух на Харків є, але він носить тактичний характер, у стилі: ми захопили одну вулицю цього села, але віддали вулицю іншого села… По Харкову б’ють безбожно, шість-сім Іскандерів за ніч, не менше, кожен божий день, польова артилерія, РСЗВ», – додав Арестович.

Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.