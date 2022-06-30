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рус
    Події в Україні

    Арестович назвав дві причини, через які «ракетний терор» РФ має припинитися

    Арестович розповів, як довго триватимуть масовані ракетні обстріли міст України - Арестович назвав дві причини, через які «ракетний терор» РФ має припинитися
    Арестович розповів, як довго триватимуть масовані ракетні обстріли міст України

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    Масовані ракетні обстріли Росії по Миколаєву та Харкову триватимуть тиждень-півтора, поки російське військове керівництво не зрозуміє, що це безрезультатно. Про це в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

    Він прокоментував ракетні обстріли Миколаєва та Харкова.

    «Триває дуже активний ракетний терор: Миколаїв, Харків – це практично щодня, до того ж там б’ють не вибірково, по живих кварталах. Всі інші міста – на вибір… Я думаю, що це тиждень-півтора триватиме, поки вони (російські сили, – Ред.) не зрозуміють, що а) це не працює, б) це дуже дорого коштує», – сказав він.

    Арестович також додав, що ворог напередодні продовжив обстріл Сумської та Чернігівської областей.

    «Харків обстрілюють просто потворним способом… Рух на Харків є, але він носить тактичний характер, у стилі: ми захопили одну вулицю цього села, але віддали вулицю іншого села… По Харкову б’ють безбожно, шість-сім Іскандерів за ніч, не менше, кожен божий день, польова артилерія, РСЗВ», – додав Арестович.

    Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович назвав дві причини, через які «ракетний терор» РФ має припинитися