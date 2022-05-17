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    На Київщині відновили водопостачання у всіх населених пунктах

    Майже у всій Київській області відновлено централізоване водопостачання - На Київщині відновили водопостачання у всіх населених пунктах
    Майже у всій Київській області відновлено централізоване водопостачання
    фото з відкритих джерел

    Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у селищі Гостомель

    В Київській області відновили водопостачання у всіх населених пунктах. На черзі – підключення газу. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

    Проте, на жаль, доступу до води мають ще не всі абоненти. Роботи з підключення до води окремих житлових будинків ще тривають.

    Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у селищі Гостомель через відсутність електропостачання.

    Наразі уже закуплено 1 км магістрального електрокабеля для вирішення питання.

    Служби Київоблгазу також майже завершили відновлення послуг з розподілу природного газу до населених пунктів. Частково без газопостачання залишається лише Ірпінь, однак і там уже відновлено газопостачання на 96%.

    Фахівці служби переходять до робіт з відновлення та підключення газу кожного житлового будинку в кожному населеному пункті окремо.

    До слова, з 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    На Київщині відновили водопостачання у всіх населених пунктах