Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом – розвідка

Розпочалась операція з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя

Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі

Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.

Про це йшлося в заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

«Стосовно захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку. Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі. На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових

Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну.

Раніше у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

«З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

У ньому йдеться, що захисники Маріуполя на південному сході протрималися 82 дні, вигравши час для решти України для боротьби з російськими окупантами та забезпечивши західне озброєння, необхідне для протистояння нападу Росії.

Прокопенко не уточнив, які дії вживають захисники. Відео було оприлюднено через кілька годин після того, як Росія заявила, що погодилася евакуювати поранених українських військових до медичного закладу в підконтрольному Росії місті Новоазовську.

У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки людей було на борту встановити не вдалося.

За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, у тому числі десятки поранених.

Reuters опублікувало фото того, як «автобуси з українськими військовослужбовцями з «Азовсталі» виїжджають з Маріуполя».

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.