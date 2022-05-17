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    Події в Україні

    Президент назвав «основну мішень для окупантів»

    Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу &ndash;&nbsp;основна мішень для окупантів - Президент назвав «основну мішень для окупантів»
    Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу – основна мішень для окупантів
    фото: Офіс президента України

    Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати

    На Сході України тривають тяжкі бої. Російські окупанти найсильніше гатять зі зброї в районі Сєвєродонецька та інших міст Донецької та Луганської областей. Про це у відеозверненні вночі 17 травня сказав президент України Володимир Зеленський.

    «Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей», – заявив Зеленський.

    Він повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила деталі про початок операції з порятунку бійців з «Азовсталі». Вона розповіла, що 16 травня з «Азовсталі» до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

    Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені до Оленівки. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

    Раніше у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

    «З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент назвав «основну мішень для окупантів»