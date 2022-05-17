Сенат США підтримав рекордний пакет допомоги Україні

США виділять кошти на військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні

Документ буде поставлено на остаточний розгляд, який відбудеться у середу, 18 травня

Новий пакет допомоги Україні на $40,1 млрд пройшов у понеділок процедурне голосування у Сенаті Конгресу США, підсумкове голосування з ініціативи очікується у середу. Документ буде поставлено на остаточний розгляд, який відбудеться у середу, 18 травня

Законопроєкт подолав необхідний поріг для просування у 60 голосів. За проголосував 81 сенатор, проти висловилися 11 законодавців.

Таким чином, законодавці обмежили відведений на дебати по пакету час 30 годин. Очікується, що 18 травня більшість сенаторів затвердять цю ініціативу, потім її підпише президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Нагадаємо, 11 травня палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про виділення пакета додаткової допомоги Україні на рекордну суму приблизно $40 млрд. Документ передбачає виділення коштів на військову, економічну та гуманітарну допомогу Києву.

Запит Конгресу на це додаткове фінансування направив раніше президент США Джо Байден. На підтримку ініціативи проголосували 368 конгресменів, 57 виступили проти.

Після підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про ленд-ліз виникло багато різних питань і чуток, що Україна в результаті реалізації цієї програми опуститься у величезну боргову яму.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю «Главкому» допомогла журналістам розібратися у цьому питанні.

Нагадаємо, що 14 травня у США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд.

Глава дипмісії США Крістіна Квін пояснила, чи розблокують США $40 млрд для України.