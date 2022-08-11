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Арестович розповів, коли дізнався, що РФ нападе на Україну 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Арестович розповів, коли дізнався, що РФ нападе на Україну 
«У рашистів було два плани» 
DR

Радник Банкової кінця жовтня знав, що Росія вторгнеться до України 

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що станом на кінець жовтня 2021 року на 100% знав, що Росія влаштує повномасштабне вторгнення до України. Російські війська мали бути готовими до нападу на Україну вже наприкінці грудня 2021 року, проте не встигли. Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону. 

«Кінець жовтня. Я 100% знав, що нападуть. Уже був відомий перший строк готовності. Це було 26 грудня. Вони мали бути готовими на католицьке Різдво. Але вони не встигли через російську недбалість. Другою датою було 12 січня. Не встигли», – повідомив радник. Він додав, що наступна дата готовності РФ до нападу була 16 лютого і у ворожої армії було тоді два плани.

«Вони цілий місяць дали на підготовку, вирішили посилити. Тоді Росгвардію почали перекидати інтенсивно. До цього її не було. У них було два плани. Перший: вважали, що армія зараз зайде, за місяць розгром чи трохи менше. А Росгвардія потім приїде. Вони накинули її, сюди привезли на кордон. 16-го не встигли. А китайці заборонили. 12 лютого Олімпіада розпочалася. Китайці сказали «ні» – «не псуйте Олімпіади», так», – переповів події Арестович. 

Арестович продовжив, що 20 лютого було закриття Зимової олімпіади 2022 року в Пекіні, тож російські війська планували напасти на Україну 22 лютого. 

«Але 23 лютого як би (День захисника вітчизни у Росії – ред.). Вони його відсвяткували – 24-го зранку нападають», – сказав радник голови президентського офісу. Тож про те, що РФ нападе о 5:00 24 лютого, «залізно» знав «днів за три вже точно». 

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови.

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Теги: Олексій Арестович напад росія

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