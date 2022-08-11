Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

У політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території

Слова Дональда Трампа про те, що Україна мала би піти на поступки Росії пов’язані з тим, що Трамп намагається посилити свою політичну позицію. Таку думку висловив американський дипломат Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

«У жодному разі у політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території», – каже Волкер.

Крім того, американський дипломат не вірить, що Трамп є агентом російського впливу в політиці США.

« Я думаю, що він (Трамп – ред.) – популіст і націоналіст. І до речі, американці, які голосують за нього, не мотивуються зовнішньою політикою, Росією, Україною чи чимось іншим, а соціальними питаннями. Вони вважають, що ліві виступають за радикальні соціальні зміни і хочуть це зупинити», – зазначив Волкер.

Крім того, дипломат підкреслив, що Трамп виступає з гаслом «Америка понад усе», говорить про аборти, зброю, навчання, трансгендерність, початкові школи. І це саме ті речі, які мотивують правих у США, і на яких він збирається нажити капітал.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який робить усе, аби повернутися у Білий Дім, заявив, що Україні слід було домовитися з Путіним, аби запобігти вторгненню Росії в країну.

У подкасті The Clay Travis & Buck Sexton Show Трамп припустив, що Україна могла би «віддати» Крим, або погодитися не вступати у НАТО. Згодом він додав, що вторгнення Росії «ніколи би не відбулося», якби він все ще був президентом.