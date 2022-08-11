Головна Світ Політика
search button user button menu button

Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
фото з відкритих джерел

У політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території

Слова Дональда Трампа про те, що Україна мала би піти на поступки Росії пов’язані з тим, що Трамп намагається посилити свою політичну позицію. Таку думку висловив американський дипломат Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

«У жодному разі у політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території», – каже Волкер.

Крім того, американський дипломат не вірить, що Трамп є агентом російського впливу в політиці США.

« Я думаю, що він (Трамп – ред.) – популіст і націоналіст. І до речі, американці, які голосують за нього, не мотивуються зовнішньою політикою, Росією, Україною чи чимось іншим, а соціальними питаннями. Вони вважають, що ліві виступають за радикальні соціальні зміни і хочуть це зупинити», – зазначив Волкер.

Крім того, дипломат підкреслив, що Трамп виступає з гаслом «Америка понад усе», говорить про аборти, зброю, навчання, трансгендерність, початкові школи. І це саме ті речі, які мотивують правих у США, і на яких він збирається нажити капітал.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який робить усе, аби повернутися у Білий Дім, заявив, що Україні слід було домовитися з Путіним, аби запобігти вторгненню Росії в країну.

У подкасті The Clay Travis & Buck Sexton Show Трамп припустив, що Україна могла би «віддати» Крим, або погодитися не вступати у НАТО. Згодом він додав, що вторгнення Росії «ніколи би не відбулося», якби він все ще був президентом.

Читайте також інтерв'ю: Курт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів
Теги: дипломатія США Дональд Трамп Курт Волкер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
9 серпня, 15:00
Курт Волкер протягом двох років був спецпредставником США з питань України
Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна
Вчора, 08:51
Найкращим «другом» Путіна у НАТО залишається Ердоган
Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО
Вчора, 09:14

Політика

Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 
Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 
Конференція в Копенгагені зібрала €1,5 млрд для України
Конференція в Копенгагені зібрала €1,5 млрд для України
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
53K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
42K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
37K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
28K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
27K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту