Радник Банкової потролив Кремль після вибухів в окупованому Криму 

«Кремлю підготуватися?»

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля вибухонебезпечних предметів врешті-решт їх погубить. Так Арестович прокоментував численні вибухи в окупованому Криму, що прогриміли 9 серпня. Про це радник голови Офісу президента написав у соцмережах.

«Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?», – йдеться в заяві Арестовича.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.

Також стало відомо, що з Новофедорівки у окупованому Криму після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори.

Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.