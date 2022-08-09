Радник Банкової потролив Кремль після вибухів в окупованому Криму
«Кремлю підготуватися?»
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля вибухонебезпечних предметів врешті-решт їх погубить. Так Арестович прокоментував численні вибухи в окупованому Криму, що прогриміли 9 серпня. Про це радник голови Офісу президента написав у соцмережах.
«Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?», – йдеться в заяві Арестовича.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.
Також стало відомо, що з Новофедорівки у окупованому Криму після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори.
Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.
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