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Радник Банкової потролив Кремль після вибухів в окупованому Криму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Радник Банкової потролив Кремль після вибухів в окупованому Криму 
Арестович відреагував на вибухи біля Новофедорівки 
фото з соцмереж

«Кремлю підготуватися?»

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля вибухонебезпечних предметів врешті-решт їх погубить. Так Арестович прокоментував численні вибухи в окупованому Криму, що прогриміли 9 серпня. Про це радник голови Офісу президента написав у соцмережах. 

«Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?», – йдеться в заяві Арестовича. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.  

Також стало відомо, що з Новофедорівки у окупованому Криму після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори.

Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.

Теги: Олексій Арестович Крим

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