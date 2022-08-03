«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження

Раднику Офіса президента – 47 років

Військовий радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні відзначає день народження – йому виповнилося 47 років. У дописі з нагоди свята, Арестович називає себе «стареньким дідусем» та пише, що любов до людей та світу неможливо зімітувати.

«Дідусь старенький, але йому ще не байдуже. А не все одно йому на людей та весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. Зокрема, коли я виходжу до мікрофона, то реально ставлю собі завдання заслонити вас від чорноти, з якою лізе до нас у душі війна. А коли організовую заняття – провести до світла», – написав Арестович у Facebook.

За словами радника голови Офісу президента, люди прекрасно розуміють що і як відбувається насправді та додає, що це і є весь секрет.

«Дякую вам, люди, що ви є. І світу спасибі. І Богу – особливо. Чудово йде, на зліт», – додав Арестович.

Напередодні киянки вишикувалися в чергу на вулиці, щоб сфотографуватися з Арестовичем.