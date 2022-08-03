Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:01 glavcom.ua
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
Арестович привітав себе з днем народження
фото: Олексій Арестович

Раднику Офіса президента – 47 років

Військовий радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні відзначає день народження – йому виповнилося 47 років. У дописі з нагоди свята, Арестович називає себе «стареньким дідусем» та пише, що любов до людей та світу неможливо зімітувати.

«Дідусь старенький, але йому ще не байдуже. А не все одно йому на людей та весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. Зокрема, коли я виходжу до мікрофона, то реально ставлю собі завдання заслонити вас від чорноти, з якою лізе до нас у душі війна. А коли організовую заняття – провести до світла», – написав Арестович у Facebook.

За словами радника голови Офісу президента, люди прекрасно розуміють що і як відбувається насправді та додає, що це і є весь секрет.

«Дякую вам, люди, що ви є. І світу спасибі. І Богу – особливо. Чудово йде, на зліт», – додав Арестович.

Напередодні киянки вишикувалися в чергу на вулиці, щоб сфотографуватися з Арестовичем.

Теги: Олексій Арестович Алексей Арестович свято Офіс президента

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники третю добу поспіль перекидають війська на Херсонщину
Арестович розповів про складну ситуацію на Херсонщині
26 липня, 00:48
Арестович розповів, як довго триватимуть масовані ракетні обстріли міст України
Арестович назвав дві причини, через які «ракетний терор» РФ має припинитися
30 червня, 02:53
У відповідь на критику за гомофобні висловлювання Арестович «вимагає толерантності»
Арестович назвав ЛГБТ «людьми з відхиленнями»: подробиці скандалу
21 червня, 15:31

Суспільство

«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Сховалися за спідницями: Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон
Сховалися за спідницями: Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон
3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
87K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
72K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
66K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
49K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
37K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб

Новини

Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04
ЗСУ відзвітували про втрати окупантів на півдні за ніч 
Сьогодні, 13:00
Над Харківською областю ЗСУ збили російську ракету (фото)
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту