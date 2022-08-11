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Арестович балотуватиметься на виборах президента, але за однієї умови

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Арестович балотуватиметься на виборах президента, але за однієї умови
Арестович балотуватиметься на виборах президента
фото з відкритих джерел

Якщо Зеленський з якихось причин вирішить не балотуватися на другий термін, тоді Арестович подасть свою кандидатуру

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме своєї кандидатури. Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

Радник голови ОП спростував чутки, що нібито він разом з іншим радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.

«Це плітки», – запевнив Арестович.

Можливість балотуватися на майбутніх президентських виборах він прокоментував так: «Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він (Зеленський. – Ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні – потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде подаватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг», – сказав радник керівника Офісу президента.

Напередодні киянки вишикувалися в чергу на вулиці, щоб сфотографуватися з Арестовичем.

Теги: вибори президент Олексій Арестович

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