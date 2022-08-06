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Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона
Кожна нормальна країна зберігає у таємниці дату удару, а тим паче – напрямок удару, вважає Луценко
фото: Юрій Луценко/Facebook

«Арестович – як магнітик на холодильнику: гарний, але не приносить користі»

Необдумані заяви радника голови Офісу президента Олексія Арестовича шкодять звільненню Херсона та наражають на небезпеку українських захисників. Таку думку у інтерв’ю телеканалу «Прямий» висловив колишній генеральний прокурор, а нині боєць територіальної оборони Юрій Луценко. «Арестович – як магнітик на холодильнику: гарний, але не приносить користі», – пожартував він.

Ексгенпрокурор також додав, що прізвище Арестовича серед солдатів південного напрямку викликає дуже негативні почуття: «Бо Арестович уже взяв не тільки якийсь там Херсон, не тільки Правдине, а й село Киселівку. Насправді нічого цього не взято. І після кожної його заяви кількість окупантів у цих населених пунктах збільшується».

За словами Юрія Луценка, у результаті фантазії Арестовича через Дніпро з окупованого Криму на сьогодні переправлено 12 бойових тактичних груп. Це приблизно 12 тисяч окупантів із технікою. Ось до чого приводить анонсування наступу на Херсон.  

«Тому і у мене, і у кадрових військових його фантазії і пустомельство викликає виключно негатив. Вважаю, що кожна нормальна країна завжди зберігає у таємниці дату удару, а тим паче – напрямок удару. А у нас скоро дійде до того, що Арестович оголосить, хто якими підрозділами командує, у кого який позивний і на якій частоті. Це неприпустимо. Поки одні брешуть, інші за це платять кров’ю», – підсумував колишній головний прокурор.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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