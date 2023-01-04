Арестович розповів про успіхи ЗСУ на острові Великий Потьомкінський
Незважаючи на появу державного прапора України, ЗСУ не стали займати острів Великий Потьомкінський
Українські захисники встановили державний синьо-жовтий прапор над островом Великий Потьомкінський в Херсонській області. Знищено два російські батальйони. Однак ЗСУ не стали займати острів – досить того, що над Дніпром було поставлено українського прапора. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.
Арестович повідомив, що ЗСУ на острові Великий Потьомкінський на Херсонщині поставили український прапор і розтрощили там два батальйони російських окупаційних військ.
«Херсонщина. Там є такий острів – Великий Потьомкінський. Ми говорили, що російські війська туди перекинули, десь два батальйони. Вчора там українські військові поставили прапор. Питання: що зробили з двома російськими батальйонами? Немає двох російських батальйонів. Так, це залишилося в тіні того, що відбувається. Про це спочатку ніхто не говорив, але вони були, а тепер – ні», – зазначив радник Банкової.
Також Арестович уточнив, що незважаючи на появу державного прапора України, ЗСУ не стали займати острів Великий Потьомкінський.
«Ми не зайняли цей острів, та й немає сенсу його займати, інакше на наших чекає така ж доля. Але над Дніпром прапор України, і цього достатньо. Херсонська область є зоною дуже активних перестрілок з обох сторін. Вони луплять по нас, ми лупимо по них, і маємо конкретні успіхи», – підкреслив радник Офісу президента.
Як повідомлялося, 2 січня українські захисники деокупували Великий Потьомкінський острів на Херсонщині.
Нагадаємо, раніше Арестович розповів про три сценарії нового наступу Росії.
Коментарі — 0