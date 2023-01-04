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Арестович розповів про успіхи ЗСУ на острові Великий Потьомкінський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович розповів про успіхи ЗСУ на острові Великий Потьомкінський
фото скріншот відео

Незважаючи на появу державного прапора України, ЗСУ не стали займати острів Великий Потьомкінський

Українські захисники встановили державний синьо-жовтий прапор над островом Великий Потьомкінський в Херсонській області. Знищено два російські батальйони. Однак ЗСУ не стали займати острів – досить того, що над Дніпром було поставлено українського прапора. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Арестович повідомив, що ЗСУ на острові Великий Потьомкінський на Херсонщині поставили український прапор і розтрощили там два батальйони російських окупаційних військ.

«Херсонщина. Там є такий острів – Великий Потьомкінський. Ми говорили, що російські війська туди перекинули, десь два батальйони. Вчора там українські військові поставили прапор. Питання: що зробили з двома російськими батальйонами? Немає двох російських батальйонів. Так, це залишилося в тіні того, що відбувається. Про це спочатку ніхто не говорив, але вони були, а тепер – ні», – зазначив радник Банкової.

Також Арестович уточнив, що незважаючи на появу державного прапора України, ЗСУ не стали займати острів Великий Потьомкінський.

«Ми не зайняли цей острів, та й немає сенсу його займати, інакше на наших чекає така ж доля. Але над Дніпром прапор України, і цього достатньо. Херсонська область є зоною дуже активних перестрілок з обох сторін. Вони луплять по нас, ми лупимо по них, і маємо конкретні успіхи», – підкреслив радник Офісу президента.

Як повідомлялося, 2 січня українські захисники деокупували Великий Потьомкінський острів на Херсонщині. 

Нагадаємо, раніше Арестович розповів про три сценарії нового наступу Росії.

Теги: прапор Херсонщина військові радник Олексій Арестович відео прапор України

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