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Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео)
Воїни розгорнули український прапор у П'ятихатках
фото з соцмереж

Під контроль України повернулись Кучерське, Олександрівка, Качкарівка та П'ятихатки

Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині. Відповідні фото та відео з’явилися в Telegram-каналах.

Зокрема, Качкарівку звільнили бійці Криворізької бригади Нацгвардії. 

Качкарівка – село у Бериславському районі. Центр Качкарівської сільської ради. Населення становить 2004 особи.

Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео) фото 1

Також звільнено П'ятихатки – село у Борозенській сільській громаді Бериславського району. Населення становить 313 осіб.

ЗСУ звільнили село П'ятихатки
ЗСУ звільнили село П'ятихатки
фото з соцмереж
Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео) фото 2

Збройні сили опублікували фото і з села Кучерське, яке знаходиться непожалік П’ятихаток.

Херсонщина: звільнено ще чотири населених пункти (відео) фото 3

Крім того, з’явилась інформація про звільнення Олександрівки.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт

Сьогодні міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».

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Теги: ЗСУ окупанти Україна війна Херсонщина росія

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