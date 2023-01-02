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ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів (відео)
фото ілюстративне

Острів знаходиться між лівим та правим берегом Дніпра на Херсонщині

Українські захисники деокупували Великий Потьомкінський острів на Херсонщині. Відповідне відео опублікував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Великий Потьомкінський острів знаходиться між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона.

ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів (відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок на Херсонщині.

Нагадаємо, Збройні сили України ввійшли в Херсон 11 листопада, тоді міноборони України повідомило про звільнення міста від окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів деталі про операцію зі звільнення Херсона. 

До слова, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.

Теги: війна Україна росія Херсонщина окупанти

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