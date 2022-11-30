Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонщина чи Донбас? Депутат-ветеран АТО пояснив, яке нині ключове завдання на фронті

Надія Клочко
glavcom.ua
Херсонщина чи Донбас? Депутат-ветеран АТО пояснив, яке нині ключове завдання на фронті
Роман Костенко: Одне з ключових завдань ЗСУ – стримування ворога на Донецькому напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Ветеран АТО Роман Костенко вважає, що більше шансів звільнити лівобережжя Херсонщини буде із запорізького напрямку, ніж якщо ЗСУ будуть намагатися штурмувати Дніпро

Наразі українські військові на півдні вибудували оборону по річці Дніпро і вивільнили велику частину своїх сил, які перекинули на інші напрямки. Тепер основним завданням сил оборони має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко.

«Звільнення лівобережжя буде залежати від багатьох факторів, у першу чергу, від того, яке рішення прийме наш главком. На мою думку, більше шансів його звільнити буде із запорізького напрямку, ніж намагатися штурмувати Дніпро та створювати там плацдарми. Штурм Дніпра можливий в перспективі, але для цього потрібно багато сил та засобів, бо ця ріка є досить широкою і поки такий варіант для мене виглядає нереальним. Час, коли це станеться, залежатиме від подій на всьому театрі бойових дій», – зазначив він.

Водночас Костенко наголосив, що говорити про бойові дії на півдні не можна без урахування подій, які відбуваються на сході. Він також зазначив, що тепер основним завданням сил оборони має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя.

«Не можна казати про одне лівобережжя без урахування подій на сході, де противник зараз концентрує війська – в районі Авдіївки, Бахмута, аби продавлювати нашу оборону. Поки ми виконали програму максимум – убезпечили південь на середньострокову і довгострокову перспективу, вибудували оборону по річці Дніпро і вивільнили велику частину своїх військ, які перекинули на інші напрямки. Тепер нашим основним завданням має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя. Ворог, на жаль, це теж розуміє, але це – єдиний шанс розрізати його логістичні шляхи та їхнє угрупування. Також ключове завдання – стримування ворога на Донецькому напрямку», – пояснив Костенко.

Нагадаємо, речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий раніше повідомив, що російські загарбники щодня втрачають у Бахмуті на Донеччині до 100 людей. Схожа ситуація на Авдіївському напрямку та у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. 

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) раніше повідомив, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Як зазначають військові аналітики, вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.

Читайте також: Роман Костенко: Мелітополь – це дорога до перемоги
Теги: Херсонщина Донбас Роман Костенко Херсон Запорізька область війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог зазнає значних втрат біля Бахмута
«Працюють грамотно». Вагнерівець під Бахмутом похвалив майстерність ЗСУ
22 листопада, 14:57
Рашисти планують захопити усю Донецьку область
Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку
25 листопада, 02:54
Рашисти у Мелітополі готують план втечі до Росії
У Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ - Федоров
27 листопада, 14:29

Події в Україні

ЗСУ ліквідували «керівника міліції» рашистів в окупованому Токмаку (фото)
ЗСУ ліквідували «керівника міліції» рашистів в окупованому Токмаку (фото)
«Автомат дитині до голови»: окупант розказав про мародерство армії РФ
«Автомат дитині до голови»: окупант розказав про мародерство армії РФ
Втрати України у війні та ситуація в Бахмуті. П'ять важливих новин 30 листопада 
Втрати України у війні та ситуація в Бахмуті. П'ять важливих новин 30 листопада 
Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою
Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою
Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва
Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва
Херсонщина чи Донбас? Депутат-ветеран АТО пояснив, яке нині ключове завдання на фронті
Херсонщина чи Донбас? Депутат-ветеран АТО пояснив, яке нині ключове завдання на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
26K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
11K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
9131
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
8731
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Сьогодні, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Сьогодні, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту