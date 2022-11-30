Херсонщина чи Донбас? Депутат-ветеран АТО пояснив, яке нині ключове завдання на фронті

Ветеран АТО Роман Костенко вважає, що більше шансів звільнити лівобережжя Херсонщини буде із запорізького напрямку, ніж якщо ЗСУ будуть намагатися штурмувати Дніпро

Наразі українські військові на півдні вибудували оборону по річці Дніпро і вивільнили велику частину своїх сил, які перекинули на інші напрямки. Тепер основним завданням сил оборони має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко.

«Звільнення лівобережжя буде залежати від багатьох факторів, у першу чергу, від того, яке рішення прийме наш главком. На мою думку, більше шансів його звільнити буде із запорізького напрямку, ніж намагатися штурмувати Дніпро та створювати там плацдарми. Штурм Дніпра можливий в перспективі, але для цього потрібно багато сил та засобів, бо ця ріка є досить широкою і поки такий варіант для мене виглядає нереальним. Час, коли це станеться, залежатиме від подій на всьому театрі бойових дій», – зазначив він.

Водночас Костенко наголосив, що говорити про бойові дії на півдні не можна без урахування подій, які відбуваються на сході. Він також зазначив, що тепер основним завданням сил оборони має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя.

«Не можна казати про одне лівобережжя без урахування подій на сході, де противник зараз концентрує війська – в районі Авдіївки, Бахмута, аби продавлювати нашу оборону. Поки ми виконали програму максимум – убезпечили південь на середньострокову і довгострокову перспективу, вибудували оборону по річці Дніпро і вивільнили велику частину своїх військ, які перекинули на інші напрямки. Тепер нашим основним завданням має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя. Ворог, на жаль, це теж розуміє, але це – єдиний шанс розрізати його логістичні шляхи та їхнє угрупування. Також ключове завдання – стримування ворога на Донецькому напрямку», – пояснив Костенко.

Нагадаємо, речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий раніше повідомив, що російські загарбники щодня втрачають у Бахмуті на Донеччині до 100 людей. Схожа ситуація на Авдіївському напрямку та у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) раніше повідомив, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Як зазначають військові аналітики, вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.