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Арестович розповів про три сценарії нового наступу Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович розповів про три сценарії нового наступу Росії
Радник Офісу президента розповів про підготовку РФ до нового наступу і мобілізацію
фото ілюстративне

Арестович зауважив, що можливість РФ озброїти нових мобілізованих залишається під «великим питанням»

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін Live».

«Тверезі російські голови серед генералітету й аналітиків кажуть: мовляв, хлопці, у нас попередній наступ, де була еліта еліт, усе лягло, ну що ж ви хочете повторити цей трюк? Надійнішого способу поховати 200 тис. осіб ви не знайдете. Може, давайте помстимося якось? Їх запитують: а як? Ось є середній варіант: будемо наступати на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, пощупаємо Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським. Зрозуміло, куди ці тисячі використати», – розповів радник.

За його словами, найреалістичніший варіант для РФ – кинути всі сили та особовий склад армії на Донецький і Луганський напрямки. Однак і тоді російська пропаганда працюватиме на повну силу, щоб виправдати цілі «спецоперації», як називають громадяни РФ війну проти України.

«І є зовсім тверезі голови, які кажуть: хлопці, не розмахуймося, ми вже проходили це і Запоріжжя, і Харків, і все решта, он Бахмут із Лисичанськом не можемо взяти. Мовляв, давайте все кинемо на Донецьку і Луганську області, відіб’ємо їх, якщо вийде. І тоді вони зможуть оголосити, що це і були цілі «спецоперації», що рятували «ЛНР» і «ДНР», а ось цей захід під Київ, Чернігів, Суми, Херсон – це потрібно було, щоб розгромити «підступні» угруповання НАТО, які вже були готові атакувати нещасні «ДНР», «ЛНР», Крим. Ми розгромили їх, відійшли, ось зараз захищаємо кордони, а приймали ми чотири області до складу для того, щоб було чим торгуватися, щоб Захід знав», – додав Арестович.

Радник ОП зазначив, що Кремль збирається в ході наступної хвилі мобілізації набрати ще 200-300 тисяч осіб до лав окупаційних військ, щоб відправити в Україну для нового наступу.

«І ця мобілізація за ідеєю має розпочатися в районі 5 січня. І під неї планується таки закривати кордони. Вони дискутують – коли і як, у які терміни та для яких категорій, але рішення про закриття кордонів тою чи іншою мірою прийнято. Залишається питання у її масштабах та термінах. Тому що вони розуміють, що від другої хвилі побіжить черговий мільйон як мінімум», – пояснив Арестович.

Також він звертає увагу, що мобілізація в РФ не припиняється з березня 2022 року, і якщо спочатку вона була прихованою, потім з вересня – вже відкритою під назвою «часткова».

«Пройшла так звана хвиля, де вони призвали близько 300 тисяч осіб. З них десь 150 тисяч відправили на фронт або ближче до нього, а частину, яким найбільше не пощастило, через тиждень або одразу відправили «затикати дірки». Інша частина була відправлена до навчальних таборів, у тому числі до Білорусі, і там готувалася... Їхнє завдання поповнити кадри в частинах, які тут сильно прорідилися, і частина з них уже почала прибувати на територію України», – сказав Арестович.

Так, російське керівництво вже ухвалило рішення про використання цих 200 тисяч з першої хвилі «часткової мобілізації». І на українців «чекає російський наступ найближчим часом». При цьому радник ОП зазначає, що найближчими місяцями стане зрозуміло, як і де Кремль застосовуватиме накопичений резерв у 200 тисяч солдатів.

«Нам може стати значно важче, проте в будь-якому випадку ми поховаємо їх за 2-3 місяці. За цей час противник сподівається мобілізувати ще 300 тисяч і продовжити криваву бійку», – сказав він.

Арестович також зауважив, що можливість РФ озброїти нових мобілізованих залишається під «великим питанням».

«На нашому боці правда, військова та фінансова допомога Заходу. На весь рік ми забезпечені підтримкою, здатися ми не можемо, тому воюватимемо як воювали. Єдине, що змушує Путіна продовжувати війну – бажання відстрочити поразку та надія на те, що ми зламаємось і підемо на переговори. Не зламаємось», – наголошує радник Офісу президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво РФ кине усі сили російських окупантів, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні і відкласти свою поразку. 

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Теги: росія мобілізація радник Олексій Арестович фронт наступ Бахмут

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