Арестович запевнив: наші бійці знають, як мочити рашистів без шкоди для цивільних

Українські захисники знають, як відстрілювати рашистів, не зачепивши жодного цивільного

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу «Фейгин Lіve» запевнив, що українські військові знають, як ліквідовувати окупантів, аби це не завдало жодної шкоди мирному населенню.

На заяву російського правозахисника Марка Фейгіна, що рашисти будуть свої оборонні позиції створювати там, де розташовані населені пункти, Арестович сказав: «Ми прекрасно знаємо способи відстріляти цих, не зачепивши жодного цивільного. Знаємо й використовуємо», – сказав він.

Раніше Арестович заявляв, що рух України до вступу в ЄС суттєво пригальмує активні воєнні дії Російської Федерації, тому в затягуванні цього процесу простежуються впливи Кремля. За його словами, в Кремлі доведеться змінювати риторику, щоб пояснити внутрішній та зовнішній аудиторії, на якій основі ведуться воєнні дії з державою, яка є кандидатом в члени ЄС.

Нагадаємо, Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення РФ з Білорусі та наступу на Київ. Він зазначив, що це планова перевірка готовності й планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи мають плановий характер.