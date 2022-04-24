Арестович спрогнозував розвиток війни в Україні

Активна фаза війни Росії проти України почне загасати максимум через три тижні. Подальший розвиток подій залежить від мирних переговорів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню «Медуза».

«Через два, максимум три тижні активна фаза бойових дій загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години», – зазначив він.

За його словами, далі все залежить від того, чи піде Україна на мирні переговори, чи ні, оскільки народ вимагає вигнати окупантів.

«Але наша позиція дуже жорстка, я не знаю, чи піде на неї Росія. А якщо не піде, це буде позиційна війна – з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступати. Це буде як операція на сході», – сказав Арестович.

Він додав: якщо цей цикл провалиться, то можлива ще одна спроба десь у жовтні.

«А далі все залежить від того, як будуть діяти санкції, чи будуть вводити нові і як буде йти в Україну західна допомога. Так може і до Нового року йти. Треба розуміти, що це вже не буде активною війною... Але всі майбутні операції все одно будуть менші, ніж ця. Вже сил не вистачає на такі речі», – зазначив політик.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.

Також радник очільника ОП заявляв, що зараз росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями. За його словами, противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.