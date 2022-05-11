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    Події в Україні

    Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення РФ з Білорусі та наступу на Київ

    На думку Арестовича,&nbsp;зараз у Білорусі перебуває &laquo;мінімум російських військ&raquo; - Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення РФ з Білорусі та наступу на Київ
    На думку Арестовича, зараз у Білорусі перебуває «мінімум російських військ»
    фото з відкритих джерел

    Радник керівника Офісу президента вважає, що всі рухи Білорусі щодо розгортання на кордоні з Україною військ мають плановий характер

    Білорусь розгортає на кордоні з Україною підрозділи сил спецоперацій. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи варто очікувати нового наступу ворога з білоруського кордону. Своїми думками він поділився у розмові з російським політичним діячем Марком Фейгіним.

    «Це планова перевірка готовності і планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи мають плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, – ред.) Київ штурмували начебто елітні частини російських військ. А зараз що – самі (білоруські війська, – ред.) підуть?» – сказав Арестович.

    Радник голови ОП вважає, що зараз у Білорусі перебуває «мінімум російських військ». Зокрема, охорона ракетних комплексів, але не наступальні групи.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Білорусь ніби для «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

    Раніше самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко оголосив другий етап перевірок «бойової» готовності свого війська. Також він заявив, що Білорусь планує створити власні ракетні комплекси за допомогою Росії.

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    Теги: Білорусь росія Марк Фейгін окупанти Київ війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення РФ з Білорусі та наступу на Київ