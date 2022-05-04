Росія готує третій цикл нападу на Україну. Арестович назвав терміни
Арестович назвав три варіанти розвитку подій
Російські війська готуються до третього циклу нападу на другу половину травня. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю «Фейгін Live».
За його словами, цей наступ буде «іржавенький, нещасний».
Арестович зазначив, що можливі три варіанти розвитку подій:
- Ми не встигнемо підготуватись, вони продовжать тиснути.
- Ми вирівняємо паритет.
- Ми встигнемо накопичити силу раніше і підемо в наступ.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.
Як відомо, після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» – захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.
Втім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.