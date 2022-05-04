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    Події в Україні

    Росія готує третій цикл нападу на Україну. Арестович назвав терміни

    Олексій Арестович дав прогноз подальшому ходу війни в Україні - Росія готує третій цикл нападу на Україну. Арестович назвав терміни
    Олексій Арестович дав прогноз подальшому ходу війни в Україні

    Арестович назвав три варіанти розвитку подій

    Російські війська готуються до третього циклу нападу на другу половину травня. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю «Фейгін Live».

    За його словами, цей наступ буде «іржавенький, нещасний».

    Арестович зазначив, що можливі три варіанти розвитку подій:

    1. Ми не встигнемо підготуватись, вони продовжать тиснути.
    2. Ми вирівняємо паритет.
    3. Ми встигнемо накопичити силу раніше і підемо в наступ.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

    Як відомо, після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» – захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.

    Втім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Росія готує третій цикл нападу на Україну. Арестович назвав терміни