Що могло б зупинити війну за один день: думка Банкової

Росія намагається загальмувати вступ України до ЄС, щоб виправдати свої подальші воєнні дії

Якби Україну прийняли в ЄС, війна зупинилася б того ж дня – Арестович

Рух України до вступу в ЄС суттєво пригальмує активні воєнні дії Російської Федерації, тому в затягуванні цього процесу простежуються впливи Кремля. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович нагадав, що ЄС є головним торговельним та політичним партнером Російської Федерації і зв’язки між Євросоюзом та Росією завжди були тісними.

«Тому погрожувати країні, яка є кандидатом в члени ЄС зміною влади, захопленням території чи поділом на кілька держав – це однозначно перебір. З країною-кандидатом у ЄС буде дуже складно воювати, політично неприйнятно. Доведеться змінювати цілі заявленої кампанії», – зауважив він.

За словами радника, в Кремлі доведеться змінювати риторику, щоб пояснити внутрішній та зовнішній аудиторії, на якій основі ведуться воєнні дії з державою, яка є кандидатом в члени ЄС.

«Щоб не допустити вступу в ЄС – не звучить, це ж не НАТО. Цього не можна декларувати», – вважає експерт.

На його думку таке зближення України з ЄС не зупинило б війну, але звузило би можливості Росії. Принаймні, ядерний удар по країні, яка є кандидатом в члени ЄС, був би абсолютно неприйнятним.

«Якби нас прийняли в ЄС, війна би припинилася того ж дня. Відразу», – стверджує Арестович.

Днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС.

Також Арестович повідомив хороші новини з Харківщини.