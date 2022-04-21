Воєнний стан на всій території України запровадили зе 24 лютого

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 травня. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він мав тривати до 26 березня. Згодом його продовжили ще на 30 діб, до 25 квітня.

Що передбачає воєнний стан?

Воєнний стан вводять у разі загрози нападу чи збройної агресії. Під час воєнного стану можуть запровадити:

комендантську годину,

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, під час воєнного стану у країні можуть запровадити трудову повинність чи обов'язкові суспільно корисні роботи, примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада і зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт та приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.