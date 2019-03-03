Архієпископа Климента можуть посадити за ґрати через нібито лайку на базарі



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Архієпископ Климент дякуує людям за підтримку

Інкримінована стаття передбачає адміністративний арешт як покарання

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя. Про таку версію поліції заявив його адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, ці формулювання поліції є абсурдними.

«Прошу вибачення. Не встигаю всім відповісти. Передав всі слова підтримки Клименту, які мені надсилають. Відповідаю на телефон, коли можливо. Зараз чекаємо тих, хто склав рапорт про нібито «неналежну поведінку преосвещенного». Матюкався на ринку вокзалу. Зазначена стаття передбачає адміністративний арешт! Архієпископ дякує всім за підтримку і просить молитов за всіх політв'язнів», - також повідомив адвокат.

Раніше адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.