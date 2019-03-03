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    Архієпископу Клименту загрожує арешт в окупованому Криму

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    <p>Інцидент щодо нібито викрадення Климентом речей з храму вичерпано, але поліція знову затримала священика</p> - Архієпископу Клименту загрожує арешт в окупованому Криму

    Інцидент щодо нібито викрадення Климентом речей з храму вичерпано, але поліція знову затримала священика

    Адвокат вважає, що інцидент із затриманням є спробою тиску на Климента

    Поліція окупованого Криму закидає архієпископу Сімферопольському і Кримському Православної церкви України Клименту (Кущу) дрібне хуліганство. Про це повідомив адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя.

    Полозов розповів, що архієпископу Клименту закидають, що той нібито нецензурно лаявся. Священик зараз прямує в Київський відділ поліції окупованого Сімферополя. У підсумку йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

    Полозов вважає, що інцидент із затриманням є спробою тиску на Климента, який надає допомогу політв’язням Кремля, зокрема, серед кримськотатарського народу.

    У свою чергу адвокат Еміль Курбедінов заявив, що інцидент щодо нібито викрадення Климентом речей з храму вичерпано.

    Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

    Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

    Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

    Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.

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