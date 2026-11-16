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Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків
Наслідки атаки на Кримський міст
коллаж: glavcom.ua/фото: tass.ru, соцмережі

Зафіксовано деформацію арки мосту

Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після сьогоднішньої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

На кадрах помітні щонайменше дві ділянки з пошкодженим дорожнім полотном.

Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 1
Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 2
Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 3
Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 4
Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 5

Також зафіксовано деформацію арки мосту.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту вранці 16 листопада. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.

Як повідомлялося, Кремль підтвердив пошкодження Кримського мосту внаслідок атаки 16 листопада. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження переправи нібито незначні, а рух транспорту мостом продовжується. Водночас остаточну оцінку наслідків удару російська сторона ще не завершила.

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Теги: Кримський міст війна Крим

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