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Артилерія, міномети, ракети: рашисти гатять по Херсону, є загиблі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Артилерія, міномети, ракети: рашисти гатять по Херсону, є загиблі 
Під ворожим вогнем були житлові квартали міста 
фото з відкритих джерел

Вороги вчора вбили двох мешканців Херсона 

Протягом минулої доби, 19 грудня, окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Вороги поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.  

На жаль, є жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили двох людей, троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Нагадаємо, 19 грудня російські загарбники знову атакували деокупований Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Кілька днів тому російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям. 

Теги: Херсон росіяни рашисти поранення окупанти населення

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