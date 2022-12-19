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Ворог вдарив по будівлі Херсонської ОВА: Банкова показала наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог вдарив по будівлі Херсонської ОВА: Банкова показала наслідки
За добу окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, шестеро людей було поранено
фото: Кирило Тимошенко

Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється

Сьогодні, 19 грудня, російські загарбники знову атакували де окупований Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА», – написав представник Банкової.

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Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, за добу окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, шестеро людей було поранено.

«Російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків».

Також Янушевич повідомив, що росіяни не припиняють бити по житлових кварталах самого Херсона - поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки.

За даними ОВА, минулої доби через російські обстріли 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

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Теги: Херсон Кирило Тимошенко війна обстріл Макіївка ворог Бахмут

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