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ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)
фото: Генштаб

Гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ

Сьогодні, 22 вересня, українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ПЗРК «Ігла». Вертоліт ліквідували на Запорізькому напрямку, повідомляє Національна гвардія України.

За інформацією Нацгвардії, гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ під час нальоту ворожої авіації.

«Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем НГУ під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла». Смерть російським окупантам!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було збито черговий російський штурмовик Су-25.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. 

Теги: гелікоптер ворог вертоліт військові смерть Запоріжжя

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