ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)

Гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ

Сьогодні, 22 вересня, українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ПЗРК «Ігла». Вертоліт ліквідували на Запорізькому напрямку, повідомляє Національна гвардія України.

За інформацією Нацгвардії, гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ під час нальоту ворожої авіації.

«Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем НГУ під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла». Смерть російським окупантам!», – йдеться у повідомленні.

🚁❌Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем НГУ під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла».



Смерть російським окупантам!

🇺🇦 Слава Україні! pic.twitter.com/SlJ5154rCu — НГУ (@ng_ukraine) September 22, 2022

Нагадаємо, 20 вересня на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було збито черговий російський штурмовик Су-25.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.