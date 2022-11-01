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Атака дронами на Полтавщину: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронами на Полтавщину: з’явилися фото
Загальна площа пожежі склада 3600 м², її ліквідовано
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру

Сьогодні вночі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали чотири удари. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки рашистської атаки.

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще три БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що загальна площа пожежі склада 3600 м². Пожежу вже ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.

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Нагадаємо, що вибухи у Полтавській області прогриміли близько 2:00. Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Додамо, що російські терористи сьогодні вночі чотирма ракетами обстріляли Миколаїв. Одна ракета влучила та пошкодила будівлю «Першого української гімназії ім. Аркаса»

Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина

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