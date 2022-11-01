В Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів (фото)

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Дніпрі після оголошення повітряної тривоги прогримів вибух, а згодом на місці прильоту виникла пожежа. Поки що офіційного підтвердження атаки окупантів немає, але, швидше за все, по місту відпрацювали іранські «дрони-камікадзе». Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Раніше повідомляли про вибухи у Миколаєві. Також був удар по Полтаві.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.