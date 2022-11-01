На місці працюють рятувальники: оприлюднено подробиці нічного обстрілу Полтавщини

На Полтавщині чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти

У Полтавські області чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа. Про це повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін.

«Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає», – написав Лунін.

Раніше Лунін повідомляв про звуки вибухів в області і три збитих БПЛА росіян.

Раніше повідомляли про вибухи у Миколаєві. Також в Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.