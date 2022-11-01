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Ракетний обстріл Миколаєва: Банкова показала наслідки (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний обстріл Миколаєва: Банкова показала наслідки (фото, відео)
Ракети влучили у навчальні заклади
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще п’ятеро – отримали поранення

Російські терористи сьогодні вночі чотирма ракетами обстріляли Миколаїв. Через ці обстріли одна ракета влучила та пошкодила будівлю «Першого української гімназії ім. Аркаса». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Інші три ракети влучили по території «Миколаївського політехнічного фахового коледжу». Внаслідок обстрілу частково зруйновано чотирьохповерхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі в складському приміщені коледжу та в п'ятиповерховому житловому будинку поруч», – йдеться в повідомленні.

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Пожежно-рятувальними підрозділами проведено аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, з-під завалів деблоковано двох людей. Одна жінка загинула. Поранено п'ятеро осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху.

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Ракетний обстріл Миколаєва: Банкова показала наслідки (фото, відео) фото 4

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч з 31 жовтня на 1 листопада зруйновано два житлові будинки в центрі міста. Одна із мешканок – жінка 1935 року народження – загинула на місці.

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Нагадаємо, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Миколаїв війна росія окупанти Україна обстріл ракета рашисти

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