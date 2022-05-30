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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк: окупанти розстріляли авто з волонтерами, зникли троє лікарів

    Критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60% житлового фонду відновленню не підлягає - Сєвєродонецьк: окупанти розстріляли авто з волонтерами, зникли троє лікарів
    Критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60% житлового фонду відновленню не підлягає
    фото: Telegram Сергія Гайдая

    У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають важкі бої

    Російські окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька та з боями просуваються вглиб міста. Про це в ефірі Телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

    «Росіяни просуваються в середину Сєвєродонецька, бої тривають, ситуація дуже важка. У Сєвєродонецьку розстріляна машина з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці. Зникли три лікарі, передня частина їхньої автівки розірвана, зв’язку з ними немає», – повідомив очільник Луганської ОВА.

    Він додав, що критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60% житлового фонду відновленню не підлягає.

    Гайдай наголосив, що користуватися трасою «Лисичанськ – Бахмут» небезпечно, зараз використовуються більш безпечні варіанти щодо евакуації та підвезення гуманітарних вантажів на Луганщину.

    Нагадаємо, у неділю, 29 травня, співробітники батальйону поліції особливого призначення Нацполіції Луганщини евакуювали із Сєвєродонецька п’ятьох мирних мешканців, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами.

    Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за добу 29 травня окупанти зруйнували у Сєвєродонецьку щонайменше 12 будинків. Наразі тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Сєвєродонецьк: окупанти розстріляли авто з волонтерами, зникли троє лікарів