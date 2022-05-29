Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків

Внаслідок чергового обстрілу в місті пошкоджено будинки, автівки, магазини

У неділю, 29 травня, російські окупанти знову завдали удари по Харкову – обстріляли район селища Жуковського та ХАІ. За попередніми даними, загиблих або поранених немає. Про це повідомляє «Суспільне».

Інформацію про обстріл підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. «Харків не припиняють обстрілювати. Сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова», – сказав він.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, автівки, магазини та гаражі. Уламки російських снарядів розкидані по дорозі, бордюри потрощені. На подвір'ях внаслідок обстрілу повалені дерева. У будинках вибиті вікна та рами, пошкоджені балкони. Подекуди вибухами зачепило дахи. Обстріли пошкодили й дитячий майданчик.

За словами місцевих мешканців, було п'ять ударів.

Також, за їхніми даними, внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба.

Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.