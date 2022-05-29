  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
рус
    Події в Україні

    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків

    Внаслідок обстрілу в будинках Харкова вибито вікна - Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Внаслідок обстрілу в будинках Харкова вибито вікна
    фото: Суспільне Харків

    Внаслідок чергового обстрілу в місті пошкоджено будинки, автівки, магазини

    У неділю, 29 травня, російські окупанти знову завдали удари по Харкову – обстріляли район селища Жуковського та ХАІ. За попередніми даними, загиблих або поранених немає. Про це повідомляє «Суспільне».

    Інформацію про обстріл підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. «Харків не припиняють обстрілювати. Сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова», – сказав він.

    Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, автівки, магазини та гаражі. Уламки російських снарядів розкидані по дорозі, бордюри потрощені. На подвір'ях внаслідок обстрілу повалені дерева. У будинках вибиті вікна та рами, пошкоджені балкони. Подекуди вибухами зачепило дахи. Обстріли пошкодили й дитячий майданчик.

    За словами місцевих мешканців, було п'ять ударів.

    Також, за їхніми даними, внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків
    фото: Суспільне Харків

    Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія завдала п’ять ударів по Харкову: фото наслідків