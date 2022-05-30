В Україну повертається японський виробник важкої техніки Komatsu

Наразі запчастини Komatsu, за даними компанії, надходять лише в регіони України, які вважаються безпечними

Компанія визначила, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.

Японський виробник будівельної та гірничодобувної техніки Komatsu відновлює постачання в Україну запчастин для своєї техніки, припинене після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє видання Nikkei із посиланням на заяву президента японської компанії Хіроюкі Огаву.

За його словами, оскільки російські війська відійшли від Києва, а також спостерігаються інші зміни, компанія визначила, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.

«В Україні розвинута промисловість видобутку залізної руди та інших природних ресурсів. Після початку бойових дій з Росією машини все ще працювали на шахтах, і ми відновили поставки деталей дистриб’юторам», – сказав Хіроюкі Огава Nikkei.

Наразі запчастини Komatsu, за даними компанії, надходять лише в регіони України, які вважаються безпечними. Постачання призупинено для тимчасово захоплених територій на сході країни.

При цьому компанія Komatsu хоч і припинила експорт техніки до Росії та її виробництво у цій країні, однак продовжує надавати запасні частини та послуги через своїх дистриб'юторів у Росії, де використовуються її екскаватори, самоскиди та інші машини.

Компанія Komatsu прогнозує у 2022 році дохід у 67 мільярдів ієн ($527 млн) від продажу будівельної техніки в країнах СНД, що на 64% менше, ніж торік.

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