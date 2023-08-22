Атака на Кривий Ріг: чим ударили окупанти і які наслідки (фото)

У результаті ракетного удару постраждав житель Кривого Рогу

У вівторок, 22 серпня, Росія атакувала Кривий Ріг ракетою. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Ракетного удару було завдано близько 5:30 ранку

Пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Постраждав чоловік 1953 року народження, він зазнав легких поранень і від госпіталізації відмовився.

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«Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби. Починається видача тарпауліну, плівки, ОСБ та прийом заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету», – розповів Вілкул.

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Як повідомлялося, 22 серпня на світанку прогримів вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Уранці 12 серпня під час повітряної тривоги у Кривому Розі також пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Обійшлося без жертв.