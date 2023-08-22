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Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
У будинках вибуховою хвилею вибило вікна
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

У результаті ворожого удару постраждали чотири багатоповерхівки

У ніч на 22 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. У результаті ворожої атаки зазнали руйнувань декілька багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграм-каналі.

Усі відповідні служби вже працюють на місці.

Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

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фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Як повідомлялося, у ніч на 22 серпня у Запоріжжі пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про групу «Шахедів» біля Запоріжжя.

Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти війна обстріл

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