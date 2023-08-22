Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)

У результаті ворожого удару постраждали чотири багатоповерхівки

У ніч на 22 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. У результаті ворожої атаки зазнали руйнувань декілька багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграм-каналі.

Усі відповідні служби вже працюють на місці.

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Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

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фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Як повідомлялося, у ніч на 22 серпня у Запоріжжі пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про групу «Шахедів» біля Запоріжжя.