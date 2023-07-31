У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи

Про наслідки атаки поки невідомо

Повітряну тривогу увімкнули вже після вибухів

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

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«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що повітряну тривогу увімкнули вже після вибухів.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Харкову. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.