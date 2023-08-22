У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги

Окупанти атакували місто «Шахедами»

У ніч на 22 серпня у Запоріжжі пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне Запоріжжя».

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Про перші вибухи в місті видання написало о 1:04. Через дві хвилини з’явилося повідомлення про повторні вибухи.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про групу «Шахедів» біля Запоріжжя.

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Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій області скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 серпня російські загарбники атакували Чернігівщину. Ворожий «Шахед» поцілив у цивільний об’єкт.

До слова, завершився 544-ий день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.