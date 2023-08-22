Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
Вибух у Кривому Розі стався рано-вранці
фото ілюстративне

На Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

У вівторок, 22 серпня, близько 6 години ранку прогримів вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав він у Telegram.

Поки що про деталі не повідомляється.

Зазначимо, що о 5:31 було оголошено повітряну тривогу у Дніпропетровській області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 6:04.

Нагадаємо, вранці 12 серпня під час повітряної тривоги у Кривому Розі також пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Обійшлося без жертв.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: вибух війна Кривий Ріг тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші зловмисник витрачав на онлайн-казино, ресторани та інші потреби
Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців
11 серпня, 18:36
Громадянам слід негайно перейти в місця захисту цивільного населення
У Кривому Розі пролунали вибухи
12 серпня, 10:20
Вранці у Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
Удар по Кривому Рогу: стали відомі нові деталі
12 серпня, 11:22

Події в Україні

Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
Атака дронів на Україну і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Атака дронів на Україну і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні
ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
ЗСУ прорвали російську оборону і досягли центру Роботиного – ISW
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго
Чи будуть відключення світла взимку? Відповідь Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
14K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
12K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
11K
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
6016
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
5136
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту