Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух

На Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

У вівторок, 22 серпня, близько 6 години ранку прогримів вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав він у Telegram.

Поки що про деталі не повідомляється.

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Зазначимо, що о 5:31 було оголошено повітряну тривогу у Дніпропетровській області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 6:04.

Нагадаємо, вранці 12 серпня під час повітряної тривоги у Кривому Розі також пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Обійшлося без жертв.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.