Атака на Кривий Ріг. Ворог влучив у важливий для Херсона склад

На складі в цілодобовому режимі працювали близько 25 людей

У Кривому Розі одна з ракет поцілила у склад бутильованої води, де працювали люди: наймолодшій жертві – 17 років. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що на складі в цілодобовому режимі працювали близько 25 людей. Наймолодшому з них 17 років.

«Вода розвозилася у різні куточки України, нещодавно звідси відправляли фури води у Херсон. Тут знайшли 7 загиблих громадян. Ще троє працівників приватного підприємства доставлені у лікарні міста. На цю мить у Кривому Розі 11 загиблих», – розповів міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що окупанти вбили у Кривому Розі подружжя.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.