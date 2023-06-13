Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі завершено рятувальну операцію: відомо про 11 загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі завершено рятувальну операцію: відомо про 11 загиблих
Триває розбір конструкцій
фото: пресслужба ДСНС

Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства

У Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він повідомив, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.

Загалом відомо про 11 загиблих мирних мешканців через атаку російських окупантів.

«За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних.  Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій», – наголосив Лисак.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Читайте також: Під водою 17 населених пунктів Херсонщини, Кривий Ріг оговтується від ракет: ситуація в регіонах
Теги: Кривий Ріг рятувальники ракета ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракет Х-101 росіяни можуть виробляти до 35 одиниць на місяць
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
4 червня, 12:11
Уламками ракети зруйновано будівлю в Деснянському районі Києва
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Будівля медзакладу майже повністю зруйнована
Теракт у Дніпрі: пошуково-рятувальні роботи завершено (фото)
27 травня, 08:59
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
14 травня, 08:11
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
15 травня, 13:16
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Майже 40 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
20 травня, 18:59
До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки
Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)
29 травня, 10:21
Юр’ївка стала місцем «запеклої любові» до росіян
Storm Shadow «задвохсотили» 100 окупантів під Маріуполем (відео)
30 травня, 21:54
У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, люди перебувають під завалами
Удар по передмістю Дніпра: Зеленський показав відео рятувальної операції
3 червня, 23:23

Події в Україні

Росія пояснила, навіщо вдарила по житловому будинку в Кривому Розі
Росія пояснила, навіщо вдарила по житловому будинку в Кривому Розі
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
У Кривому Розі завершено рятувальну операцію: відомо про 11 загиблих
У Кривому Розі завершено рятувальну операцію: відомо про 11 загиблих
Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу
Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу
Активісти облили Чорновола зеленкою: екснардеп вказав на винних
Активісти облили Чорновола зеленкою: екснардеп вказав на винних
ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
85K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
56K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
27K
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
23K
Українська енергетика виходить на Орбіту
13K
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту