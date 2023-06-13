У Кривому Розі завершено рятувальну операцію: відомо про 11 загиблих

Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства

У Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Він повідомив, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.

Загалом відомо про 11 загиблих мирних мешканців через атаку російських окупантів.

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«За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій», – наголосив Лисак.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.