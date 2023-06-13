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Обом було по 22 роки: окупанти вбили у Кривому Розі подружжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обом було по 22 роки: окупанти вбили у Кривому Розі подружжя
Давида та Ксенію російська ракета вбила в ніч на 13 червня
фото з соцмереж

Закохана пара одружилася лише торік

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинуло молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Закохана пара одружилася лише торік. 3 червня відсвяткували річницю весілля», – йдеться в повідомленні.

За освітою були обидва педагоги. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім'ї.

«Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим», – додав мер.

Обом було по 22 роки: окупанти вбили у Кривому Розі подружжя фото 1

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: окупанти війна Кривий Ріг Дніпропетровщина

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