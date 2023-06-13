Росія пояснила, навіщо вдарила по житловому будинку в Кривому Розі

Ракетна атака на Кривий Ріг, 13 червня 2023 року

Окупанти заявили, що на місці будинку був склад боєприпасів

У міноборони Російської Федерації цинічно прокоментували ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі, в результаті якого загинули 11 цивільних осіб. Про це передають росЗМІ.

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«Сьогодні вночі Повітряно-космічні сили Росії завдали групових ударів високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по місцях зосередження оперативних резервів ЗСУ, а також складу боєприпасів і озброєння іноземного виробництва», – йдеться у зведенні міноборони.

Там заявили, що нібито «всі призначені об'єкти вражені і мета удару досягнута».

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.