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Ракетна атака на Кривій Ріг: кількість загиблих зросла до шести, Вілкул розповів деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Кривій Ріг: кількість загиблих зросла до шести, Вілкул розповів деталі
фото: пресслужба ДСНС

Усього в ночі було шість ракет і п'ять місць уражень

Під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Усього в ночі було шість ракет. П'ять місць уражень. Жодного немає відношення до військових – один багатоквартирний будинок, продуктовий склад», – розповів він.

Водночас як повідомляє МВС України, ворог вдарив по мирних мешканцях Кривого Рогу, попередньо, чотирма ракетами.

За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами. «На жаль, вже шість загиблих. Рятувальна операція триває», – написав голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня сили ППО збили три крилаті ракети над Кривим Рогом, але є і прильоти. пошкоджені цивільні об’єкти.

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Теги: Олександр Вілкул будинок ворог Кривий Ріг ракета

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