  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА
рус
    Події в Україні

    Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА

    Внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя - Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА
    Внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя
    фото: ДСНС у Миколаївській області

    Випущено шість ракет Х-59 із літаків Ту і 12 ракет типу С-300

    Внаслідок ранкової ракетної атаки по Миколаєву потерпілих немає. Рашисти вдарили по місту 18 ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

    «З ранку у нас було шість ракет Х-59 із літаків Ту і 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль, частину збили, частина повз, але з тих, що влучили – частина в критичну інфраструктуру та підприємство. На щастя, без жертв. Зруйнували вони там непрацюючі три секції залізничного мосту… Загалом було дуже голосно», – розповів Кім.

    Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Також атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із зенітно-ракетного комплексу С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.

    Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА