Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА

Внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя

Випущено шість ракет Х-59 із літаків Ту і 12 ракет типу С-300

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Миколаєву потерпілих немає. Рашисти вдарили по місту 18 ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

«З ранку у нас було шість ракет Х-59 із літаків Ту і 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль, частину збили, частина повз, але з тих, що влучили – частина в критичну інфраструктуру та підприємство. На щастя, без жертв. Зруйнували вони там непрацюючі три секції залізничного мосту… Загалом було дуже голосно», – розповів Кім.

Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Також атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із зенітно-ракетного комплексу С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.